'Birlik Operasyonu'nun yapıldığı balıkçı teknesi İzmir'e getirildi
Akdeniz'in uluslararası sularında 15 Nisan'da Türk güvenlik güçlerinin operasyonunda ele geçirilen 5 ton toz esrar ve 6 şüphelinin içinde bulunduğu "Pervin Oğulları" adlı balıkçı teknesi İzmir Limanı'na yanaştı.
İzmir
Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği balıkçı gemisi İzmir Limanı'na getirildi.
Akdeniz'in uluslararası sularında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla 15 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 5 ton toz esrar ve 6 şüphelinin içinde bulunduğu "Pervin Oğulları" adlı balıkçı gemisi İzmir Limanı'na yanaştı.
Balıkçı gemisine, operasyonun yapıldığı uluslarası sulardan İzmir'e kadar SG Umut gemisi eşlik etti. Teknenin gelişi sırasında çevrede güvenlik önlemi alındı, polis helikopteri de bölgede uçuş yaptı.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar da limana geldi.
Teknedeki 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Ele geçirilen 5 ton toz esrar tekneden indirildi.
Aşkın, Tuğgeneral Korkmaz ve Albay Çağlar, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti ayrıca "Pervin Oğulları" adlı teknede inceleme yaptı.
Öte yandan operasyona katılan Sahil Güvenlik helikopteri pilotu Yüzbaşı Murat Özgür'ün 5 yaşındaki kızı Defne de babasını limanda karşıladı.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk jandarması, sahil güvenliği ve polisinin 1400 kilometre uzalıkta muhteşem bir operasyona imza attığını söyledi.
"Zor bir operasyon oldu ama kazasız belasız bitirdik"
Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Aşkın, şunları kaydetti:
"Zor bir operasyon oldu ama kazasız belasız bitirdik. İzmir'de başlayan 4,5 aydır süren bir çalışmaydı, daha sonra Antalya Jandarma Komutanlığı ile yürüttük. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile birlikte çalıştık. Güzel olan taraflardan biri de operasyona Türkiye'de yapılan botlarımız katıldı. Bizim için ayrıca gurur meselesidir. Yüzlerce arkadaşımız gece, gündüz bu operasyonu takip etti, adı da 'Birlik Operasyonu' oldu. Birlikten güç doğduğunu biliyoruz. Türk jandarması, Türk sahil güvenliği, Türk polisi bir araya geldiğinde ne kadar önemli işler yapabildiğini bir kez daha görmüş olduk."
Operasyon kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatan Aşkın, bunlardan 6'sının tekneden alındığını ifade etti.
"Avrupa'ya götürülecekti"
Şüphelilerinin ifade işlemlerine başlandığını hatırlatan Aşkın, "Ele geçirdiğimiz uyuşturucunun Avrupa'ya götürüleceğini değerlendiriyoruz. Toz esrarın ekonomik değeri ve etkisi çok daha fazla. Yaklaşık 7 kilogram kubar esrardan bir kilo toz esrar elde ediliyor." diye konuştu.
Türk kolluk kuvvetlerinin hiçbir ülkeden destek almadığını dile getiren Aşkın, soruşturma kapsamında başka gözaltıların da olabileceğine işaret etti.
Aşkın, balıkçı teknesinin İzmir limanlarından birine kayıtlı olduğunu sözlerine ekledi.
Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı değerlendirilen örgüt mensuplarının 5 Şubat'ta Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyle İzmir'den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu temin ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtilmişti.
Örgüt mensuplarının uyuşturucuyu, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak Türkiye kara sularına sokmaya çalışacaklarının tespiti üzerine, tekneye Akdeniz'in uluslararası sularında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla "Birlik Operasyonu" düzenlenmişti.
Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, 230 personel ile iki narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. El konulan balıkçı teknesinde yer alan 6 mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 16 kişi gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.