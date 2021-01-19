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Bingöl'de köyde mahsur kalan diyaliz hastası UMKE'nin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan diyaliz hastası, UMKE'nin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Aydın Arık   | 19.01.2021
Bingöl'de köyde mahsur kalan diyaliz hastası UMKE'nin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan diyaliz hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Yolçatı köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Mecit Kalan'ın (37) hastaneye götürülmesi için yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köye giden UMKE, paletli araçla Kalan’ı alarak, kara yolunda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kalan, Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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