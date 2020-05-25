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Beyşehir Gölü'nü besleyen akarsular doğal güzellikleriyle büyülüyor

Konya'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki kar kütlelerinin erimesiyle beslenen Beyşehir Gölü'ne akan sular, muhteşem güzelliği ile görsel şölen sunuyor.

Abdullah Coşkun   | 25.05.2020
Beyşehir Gölü'nü besleyen akarsular doğal güzellikleriyle büyülüyor Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Beyşehir Gölü'nü besleyen en büyük kaynaklardan biri olan, Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçeleri arasında bulunan Pınargözü Şelalesi, görselliğiyle büyülüyor.

Konya Ovası'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki karların erimesiyle beslenen şelale, bahar aylarında en coşkulu dönemini yaşıyor.

Şelale, yeşilliklerin ve suyun ahenkle buluştuğu büyüleyici doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Şelaleden akan sular, doğanın bağrında 45 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Beyşehir Gölü'yle buluşuyor.

Pınargözü Şelalesi, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yürünerek ulaşılabilen "saklı bir cennet" edasıyla ziyaretçilerine adeta başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

En sessiz günlerini yaşıyor

Konya ile Isparta arasında kalan şelaleye ulaşmak için uzun ve zahmetli bir yolun izlenmesi gerekiyor. Zorlu dağ patikalarından, çam ağaçları ve Toros Dağları'nın sarp kayalıklarının eşliğinde, araçla yaklaşık 2 saat süren yolculuğun sonunda doğa harikası şelaleye ulaşılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yolu kapalı olan şelale, geçmişte en çok ziyaret edildiği dönemde, sakinliği ve sessizliği yaşıyor.

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