Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Karabulut, "Yem ve döviz kurlarındaki artıştan dolayı bu yıl 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 22 lira." dedi

KONYA

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, kurbanlık fiyatlarına ilişkin, "Bu yıl 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 22 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 18 liradır." dedi.

Karabulut, bir besi çiftliğinde kurban fiyatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl kilogramı 35 kuruş olan samanın bu yıl 50 kuruşa yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl 50 kilogramlık besi yemi torbasının 42 liradan 62 liraya çıktığını dile getiren Nazif Karabulut, "Üretici zor durumda. İthalat baskısı da söz konusu. Şu an kasaplık canlı hayvan et ithalatı hala devam ediyor. Bu yüzden üreticinin geçen yıl 27 liraya sattığı karkas et, bu yıl 26,5 liraya düşmüştür." diye konuştu.

Karabulut, canlı, kasaplık ve karkas et ithalatına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve yetkililere sesleniyorum; Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Zira üretici elindeki hayvanlarını daha düşük fiyatlara kestirmek zorunda kalır ve zarar eder. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ithalatın durdurulması talebine cevap vereceğini düşünüyorum."

"Besi danasının kilosu 22 lira"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Nazif Karabulut, "Tüketici ve üretici, fiyat konusunda birliğimizin fiyatını bekliyor. Yem ve döviz kurlarındaki artıştan dolayı bu yıl 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 22 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 18 liradır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Engin Özekinci