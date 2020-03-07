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Başsavcılıktan 'Barış Pehlivan'ın darbedildiği' iddiasıyla ilgili açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Kaan Bozdoğan   | 07.03.2020
Başsavcılıktan 'Barış Pehlivan'ın darbedildiği' iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "Silivri Cezaevi'nde bir gardiyanın Barış Pehlivan'ın sırtına vurarak darbettiği" iddiasının Silivri Cezaevi Savcılığınca incelendiği belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu, tutuklu Barış Pehlivan'ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darbedilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir.

Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından cezaevi idaresine, cezaevi savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır."

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