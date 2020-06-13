Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Başkentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Aykut Karadağ   | 13.06.2020
Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA

Ankara

Başkentte yağmur

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Sağanak, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. 

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, bazı araçlarda hasar meydana geldi, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar geldi. Ekiplerin su baskını yaşanan noktalarda tahliye işlemleri sürüyor.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak
Meksika'da otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verildi
Hindistan'da bir günde 11 bin 458 kişi koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Ankara'da sağanakta evini su basan ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi

Başkentte selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı