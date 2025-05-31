Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
104,167.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Dünya

Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 151'e yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 151'e yükseldi

Abuja

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu belirtti.

İbrahim Hussaini, seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydederek, sellerden yüzlerce hanenin etkilendiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) ve güvenlik birimlerine selden etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma ve yardım operasyonlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız
Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
3. Uluslararası Aile Sempozyumunda "Din ve Aile" oturumu düzenlendi
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Eskişehir'de tırmanma yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı

Benzer haberler

Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 151'e yükseldi

Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 151'e yükseldi

Batı Afrika'da sigaraya karşı kültürel ve dini direnç güçlü

Ardahan'da sel 2 köyde hasara yol açtı

Avustralya Başbakanı, sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarının aylar sürebileceğini belirtti

Avustralya Başbakanı, sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarının aylar sürebileceğini belirtti
YTB, Nijerya'da Türkiye Bursları mülakatlarını gerçekleştirdi

YTB, Nijerya'da Türkiye Bursları mülakatlarını gerçekleştirdi
Filipinler'in güneyinde seller, 200 bine yakın kişinin hayatını olumsuz etkiledi

Filipinler'in güneyinde seller, 200 bine yakın kişinin hayatını olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet