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Başkentte 'öğrenci abonman kart' uygulaması ÖHO'larda da geçerli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince, öğrenci abonman kart uygulamasının özel halk otobüslerinde de geçerli olacağı bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 01.04.2020
Başkentte 'öğrenci abonman kart' uygulaması ÖHO'larda da geçerli olacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesince, öğrenci abonman kart uygulamasının özel halk otobüsleri (ÖHO) ile özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) da geçerli olacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 60 liraya aylık 200 binişlik öğrenci abonman kart uygulamasına ilişkin Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile protokol imzalandı.

Yapılan protokolle, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki, metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte geçerli olan öğrenci abonman kartları, bugünden itibaren ÖHO ve ÖTA'larda da geçerli olacak.

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