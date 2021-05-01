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Başkentte izinsiz '1 Mayıs eylemi' yapmak isteyen 41 kişi gözaltına alındı

Orhan Onur Gemici,Cankut Taşdan   | 01.05.2021
Başkentte izinsiz '1 Mayıs eylemi' yapmak isteyen 41 kişi gözaltına alındı

Ankara

Ankara'da izinsiz "1 Mayıs eylemi" düzenlemek isteyen 41 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Mamak ve Çankaya ilçelerinde bir araya gelen gruptakiler, eylem yaptı. Polisin uyarısına rağmen izinsiz eylemini sürdüren gruptan 41 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 41 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden işlem yapıldı.

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