Dolar
42.58
Euro
49.62
Altın
4,203.54
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,158.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katılıyor
logo
Gündem

İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketleri İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ'ta temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işbaşı yaptırılmamaları nedeniyle eylem yaptı.

Haydar Toprakçı  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya geldi, çeşitli sloganlar attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığını, sosyal haklarının 4 aydır düzenli bir şekilde ödenmediğini, belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığını söyledi.

Haklı taleplerini dillendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Gül, "Gelin bir an önce bu mağduriyet ortadan kaldırılsın. Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız." dedi.

Gül, İzmir'de yaşayanların belediye ve işçi arasındaki kavganın bitmesini ve hizmet üretilmesini beklediğini kaydederek, "Kimseyle kavga etmek, sokaklara çıkmak gibi bir derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız." şeklinde konuştu.

Şirketlerine iade edilenlerin işbaşı yaptırılmasını istediklerini dile getiren Gül, dünkü eylemin ardından kasım maaşlarının yüzde 99'luk kesiminin yatırıldığını, 4 aydır alamadıkları gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, fazla mesai gibi hakların ödenmesi için de somut adım atılması gerektiğini, bu adımlar atılmadığı takdirde eylemleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı
KKTC’de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı
MSB'den Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi

Benzer haberler

İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı

İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında ara karar

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet