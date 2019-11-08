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Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Bürosu ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 08.11.2019
Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ankara

FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 300 polisin katılımı ile sabaha karşı belirlenen 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve "imam" pozisyonunda görev aldıkları öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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