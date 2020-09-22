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Başkentte ameliyathanedeki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin adli tahkikat başlatıldı

Keçiören'de yakınlarının hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Ankara Valiliği olayla ilgili adli tahkikat başlattı.

Sefa Şahin,Muhammed Nuri Erdoğan   | 22.09.2020
Başkentte ameliyathanedeki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin adli tahkikat başlatıldı

Ankara

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

İlçedeki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.


Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı. Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatıldı

Öte yandan, Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiği belirtildi. 

Açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi. 

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

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