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Basın İlan Kurumu: Sözcü gazetesinin 'Ayasofya' haberi ile ilgili gerekli işlemler yapılacak

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetli haberinde Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesinin felaket olarak yorumlanmasına ilişkin gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Elif Küçük   | 01.01.2021
Basın İlan Kurumu: Sözcü gazetesinin 'Ayasofya' haberi ile ilgili gerekli işlemler yapılacak Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar kaydedildi: 

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."

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