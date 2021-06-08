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Bartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı

Bartın'da jandarma trafik aracı ile cipin çarpışması sonucu 2'si uzman çavuş 4 kişi yaralandı.

Selim Bostancı   | 08.06.2021
Bartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Alınan bilgiye göre, Bartın Amasra kara yolu Çakraz tepesi mevkisinde yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ters şeritte seyreden Mevlüt D. idaresindeki 74 BR 008 plakalı cip ile karşı yönden gelen uzman çavuş İ.N. yönetimindeki 74 JAA 0432 plakalı Amasra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi aracı çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü Mevlüt D, aynı araçtaki Hayrettin I. ile jandarma trafik aracının sürücüsü uzman çavuş İ.N. ve uzman çavuş A.Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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