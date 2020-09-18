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Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar çalışacak

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.

Murat Temizer   | 18.09.2020
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar çalışacak

Ankara

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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