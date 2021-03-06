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Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Suat Salgın   | 06.03.2021
Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

Balıkesir

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların bindikleri lastik bot Ayvalık açıklarında su almaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla kurtarılan sığınmacılar, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.


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