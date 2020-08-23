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Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz yardım bekliyor

Mutaz'ın babası Muhanned Kahil, "Suriye'de tedavi edilemeyen iktiyozis hastası evladımın Türkiye'de iyileşmesini ümit ediyorum. Geceleri acı çekiyor. Uyumuyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 23.08.2020
Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz yardım bekliyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in Sermin beldesine sığınan ailenin balık pulu (iktiyozis ) hastası çocuğu 18 günlük Mutaz Türkiye'de tedavi olmak için yardım bekliyor.

Mutaz'ın babası Muhanned Kahil AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun tedavisinin Suriye'de yapılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle yardım istediğini söyledi.

Kahil, ''Suriye'de tedavi edilemeyen iktiyozis hastası evladımın Türkiye'de iyileşmesini ümit ediyorum. Geceleri acı çekiyor. Uyumuyor.'' dedi.

Çocuğunu iç savaşın sürdüğü ülkede çok sayıda doktora götürdüğünü ifade eden baba Kahil, "Tedavi konusunda sonuç alamadık. Bu hayatta tek isteğim, oğlumun sağlığına kavuşması." şeklinde konuştu.

İdlib'deki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, iç savaşın başından itibaren Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi oldu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Astana görüşmelerinde ülkede çatışmaların en yoğun olduğu alanlardan biri olarak gerginliği azaltma bölgesi ilan edilse de diğer üç alanın Rusya'nın desteğiyle rejim tarafından ele geçirilmesinin ardından İdlib, saldırıların yeniden adresi haline geldi.

Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da sağladığı yeni mutabakat çerçevesinde 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkese, halihazırda büyük ölçüde riayet ediliyor.

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Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz yardım bekliyor