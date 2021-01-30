Bakanlar Pakdemirli, Kurum ve Karaismailoğlu Yusufeli Barajı inşaatında incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonunda inşası devam eden Yusufeli Barajı'yla ilgili koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Trabzon
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inşası süren Yusufeli Barajı'na ilişkin, "275 metre ile Türkiye'nin en yüksek gövdesi ama bununla beraber de 550 megavat güç üretecek üniteleri ile de ülkemize hakikaten büyük bir faydası olacak bir baraj." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonunda Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşası devam eden Yusufeli Barajı'yla ilgili koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Bakan Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve diğer ilgililer, inşaat sahasında incelemelerde bulundu ve koordinasyon toplantısına katıldı.
Pakdemirli, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yerinde inceleme ve koordinasyonun son derece önemli olduğunu belirterek, vakit ayırıp gelen bakanlara ve diğer ilgililere teşekkür etti.
Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nın, DSİ koordinasyonunda yapılan bir proje olduğunu ancak sadece bir bakanlığı değil, 4 bakanlığı da ilgilendirdiğini söyledi.
Barajda artık sona doğru gidildiğini ve ipi göğüslemek için çok daha fazla koordinasyon gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu konuda gerekli çalışmaların bundan sonra nasıl yürüyeceğine dair çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.
Pakdemirli, en önemli konunun ilçenin yeniden yerleşimi, ilçede yaşayan insanların mutluluğu ve refahını bozmadan bu işin tamamlanması olduğunu belirterek, "Bugüne kadar hakikaten devletimiz şefkatli elleri ile ilçede yaşayanlara, hak sahiplerine de gereğini yapmıştır. Bundan sonra yapma konusunda da tüm bakanlıklarımızla bugün gerekli inisiyatifin olduğunu da gördük. Hızlı bir şekilde yeniden yerleşim için ve diğer konularda da çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
Koordinasyon toplantısının ardından baraj gövdesinin üzerine çıktıklarını dile getiren Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"275 metre ile Türkiye'nin en yüksek gövdesi ama bununla beraber de 550 megavat güç üretecek üniteleri ile de ülkemize hakikaten büyük bir faydası olacak bir baraj. Sadece enerji değil, ileride sulamalara da büyük bir fayda yaratacak bir barajımız en nihayetinde. 20 milyar liralık dev, mega bir proje. Bu projenin de inşallah bu sene tamamlanmadan bitmesini mutlaka hedefliyoruz. Burada, Yusufeli ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu son derece önemli."
Pakdemirli, bakanlara, müteahhit firma yetkililerine ve ilgili tüm kurumlara koordinasyon ve motivasyonları dolayısıyla teşekkür ederek, "İnşallah en yakın zamanda da bu mega projemizi bitirip Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açacak hale getireceğiz." dedi.
"Hem sulama hem de su kaynaklarımızı verimli kullanma noktasında çok ciddi katkılar sağlayacaktır"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin en yüksek, bildiği kadarıyla dünyanın da üçüncü yüksek barajı olduğunu söyledi.
Barajın ülke ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sağlayacak çok önemli bir eser olduğunu dile getiren Kurum, çok kısa zamanda tamamlanarak Türkiye'nin büyük değerleri arasında yer alacağını ifade etti.
Kurum, Artvin'e dördüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, "6 ay önce geldiğimiz ziyarette de yaşanan sel sebebiyle vatandaşlarımızla bir, beraber olduk. Ben tekrar selden hayatını kaybeden arkadaşlarımıza, işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Artvin'imize, Yusufeli'mize tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
İklim değişikliği ve etkilerinin sıklıkla konuşulan konular olduğuna dikkati çeken Kurum, "Yusufeli Barajı'mız hem sulama hem de su kaynaklarımızı verimli kullanma noktasında çok ciddi katkılar sağlayacaktır ülkemize." dedi.
Kurum, Bakanlık olarak Yusufeli ilçesinin iskan konutlarının taşınma sürecini TOKİ Başkanlığı eliyle yürüttüklerini söyleyerek, şunları dile getirdi:
"Bu kapsamda 2 bin 700 konut Yusufeli merkezde, 500 konut da köylerimizde olmak üzere 3 bin 200 konutu inşa ediyoruz. Diğer taraftan, Yusufeli merkezin taşınması ile ortaya çıkacak kamu binalarının, kaymakamlığı, ilçe emniyeti, adliyesi, okulları, camileri, sosyal donatılarıyla yeni Yusufeli'nin inşasını hep birlikte yürütüyoruz. Şu ana kadar 800 konutu tamamladık, hak sahiplerine teslim edecek aşamaya geldik. Dokuzuncu aya kadar da bütün konutları etaplar halinde bitirip vatandaşlarımızı haziran ayı itibarıyla yeni yerleşim alanına taşıyacak çalışmaları hep birlikte bir koordinasyon, uyum içinde gerçekleştireceğiz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı kararı ile iskan edilecek, burada oturmasa dahi vatandaşlarımıza ilişkin kararları aldık.
Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle ki onlarla görüşerek, onların rızasını alarak gerek taşınma sürecinde gerek yeni yerleşim sürecinde her türlü desteği devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olarak vatandaşımıza vermektedir. Biz de bu hassasiyet çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Bakan Kurum, barajın şimdiden ülkeye yararlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
"56 kilometrelik tünel inşaatının dışında 21 adet de köprü imalatımız bulunuyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.
Böyle büyük bir projeyi en kısa zamanda ülkeye kazandırma çabası içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Yusufeli Barajı'ndan etkilenen yollardan dolayı 69 kilometrelik yol inşa ediyoruz Yusufeli'nde. Bu 69 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor, tünel imalatları da bitmek üzere, yakında elektromekanik işlere başlayacağız, yaz itibarıyla da tünellerdeki bütün işlerimiz bitmiş olacak." diye konuştu.
Karaismailoğlu, 56 kilometrelik tünel inşaatının dışında 21 adet de köprü imalatlarının bulunduğunu dile getirerek, "Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Sadece 4 tane özel tasarım köprüde de imalatlar devam ediyor, onu da yıl içinde, 2021 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Yusufeli Barajı Projesi'nin dünya ölçeğinde çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Zaten yaptığımız yolların büyüklüğünden projenin de önemini ve büyüklüğünü anlayabiliyorsunuz. Sadece bir örnek vermek istiyorum, 2002 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğu 50 kilometreydi. Biz şu anda Yusufeli Barajı'nın etrafında 56 kilometrelik tünel inşa ediyoruz. İnşallah bu ulaşım yatırımları da bir an önce bitecek, yine yıl içinde de barajda da önemli bir seviyeye gelip su tutmaya başlayacağız."
Bakan Karaismailoğlu, böyle büyük bir projenin ülkeye kazandırılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
"Barajın neredeyse sonuna gelmiş vaziyetteyiz"
Bakan Pakdemirli, bir gazetecinin, barajda ne zaman su tutulacağı ve inşaatının ne zaman tamamlanacağıyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Barajla ilgili epey mesafe aldık ama tabii ki elektromekanik ekipmanlar ve diğer şeyler var, aslında barajın da neredeyse sonuna gelmiş vaziyetteyiz. İnşallah yaz gelmeden baraj ile ilgili çalışmaların çok önemli kısmını bitirmiş oluruz yani gövde ile ilgili ve diğer yanlarıyla alakalı. Bu proje sadece bir bakanlığın değil, devletin bir projesi, dört bakanlığı ilgilendiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği bir proje. Tabii ki burada yeniden yerleşim var, tabii ki yolların tekrar yer değiştirmesi var. Bunların hepsiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii bunların ötesinde de suyun akımı son derece önemlidir.
Su tutmaya başlamamız için bizim artık sonbahar ile yağışları bekliyor olmamız lazım. Her ne kadar bitirsek de yazın bir akım olmayacaktır. O yüzden su tutmak artık üçüncü hatta dördüncü çeyrek gibi hesabını yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum."
Bakan Kurum da "Baraj inşaatı ile Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri aynı zamanda yapılabilecek mi?" şeklindeki soru üzerine, "Yerleşim yeriyle alakalı Yusufeli coğrafyasını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yeni yerleşim noktasında araziyi oluşturabilmek anlamında DSİ hakikaten yoğun bir çaba sarf ediyor, TOKİ Başkanlığımız hızlı bir şekilde inşa sürecini yürütüyor. Biz merkezde 2 bin 700 konut yapıyoruz. Sadece konut değil, konutların her türlü ihtiyacını giderecek sosyal donatılarıyla inşasını gerçekleştiriyoruz ve 800 konutumuz, bağımsız birimimiz yine resmi kamu binalarımızın birçoğu tamamlanmış durumda." ifadelerini kullandı.
Diğer konutların da etaplar halinde tamamlanacağı bilgisini veren Kurum, şöyle konuştu:
"Dokuzuncu aya kadar şehir merkezindeki 2 bin 700 bağımsız birime ilişkin tüm inşa faaliyetleri tamamlanacak. Yine bu inşa faaliyetlerini besleyecek elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı işlerinin de DSİ koordinasyonunda yapımı sürüyor. Onlar da eş zamanlı olarak bu bölgeye getirilmiş olacak ve biz haziran ayı itibarıyla iskan edilecek vatandaşlarımızın taşınma sürecini, Yusufeli merkezde oturan vatandaşlarımızdan başlamak suretiyle yapıyor olacağız ve yıl sonuna kadar da hem taşınma hem yeni inşa süreci tamamlanmış olacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Bakan Karaismailoğlu da baraj kapsamında inşa edilen yolların ne zaman tamamlanacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:
"56 kilometresi tünel olan 69 kilometrelik bir yol inşaatından bahsediyoruz. Buradaki 56 kilometrelik tünel inşaatları bitti. Burada özel tasarım 4 köprü var, bunların üçü de yollarla, elektromekanik işlerle yaz ortasında hepsi tamamlanmış olacak. Sadece bir tane Yusufeli şu an merkezdeki viyadükle ilgili de bütün sorunlar halledildi, hızlı şekilde girdik. İnşallah yıl içinde onu da belli bir seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Bugün burada yapılan toplantılar, koordinasyonlar bütün işlerin beraber eş güdüm halinde bir an önce bitirilmesi için. İnşallah yıl içinde bütün işleri tamamlamış olacağız."
Bakanlar ve diğer ilgililer, ilçenin yeni yerleşim yerinde de incelemelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.