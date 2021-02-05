Euro
8.49
Dolar
7.08
BIST 100
1,545.25
Altın
1,808.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Varank: Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 05.02.2021
Bakan Varank: Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler." dedi.

Bakan Varank, "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Gencecik hastalar gözümüzün önünde ellerimizden kayıp gitti'
Filyasyon ekipleri yeni vakaların önlenmesi için Kovid-19'un izini sürüyor
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi

Benzer haberler

Bakan Varank: Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Bakan Varank: Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başlanmıştır

Bakan Pekcan: KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği 2021'de de devam edecek

OECD İstanbul Merkezi açıldı

OECD İstanbul Merkezi açıldı