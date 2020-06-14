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Bakan Soylu: Uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, jandarma ekiplerinin dikkati ve takibiyle Bingöl'de uzaktan kumandalı 10 kilogram el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ   | 14.06.2020
Bakan Soylu: Uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Jandarmamızın dikkati ve takibiyle... Bingöl'de PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu. Teşekkürler Türk Jandarması."

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