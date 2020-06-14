Bakan Soylu: Uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, jandarma ekiplerinin dikkati ve takibiyle Bingöl'de uzaktan kumandalı 10 kilogram el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Jandarmamızın dikkati ve takibiyle... Bingöl'de PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu. Teşekkürler Türk Jandarması."
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Jandarmamızın dikkati ve takibiyle...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 14, 2020
Bingöl’de, PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kg EYP bulundu.
Teşekkürler Türk Jandarması 🌹 pic.twitter.com/Mdo3rSJ9mg