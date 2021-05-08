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Bakan Soylu: Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 08.05.2021
Bakan Soylu: Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.

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