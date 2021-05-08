Bakan Soylu: Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.
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Altı terörist etkisiz...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 8, 2021
Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok)
Kahramanlarımıza dualarla
Jandarma🤲🏻 Polis🤲🏻 İstihbarat🤲🏻
SİHA👏 İHA👏 Uçak👏
Topyekün sahadayız...