Euro
9.04
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,722.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Soylu: Hakkari'de 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 12.03.2021
Bakan Soylu: Hakkari'de 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi

Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam ettiklerini belirten Soylu, "Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ele geçirilen malzemelerle operasyona katkı sağlayan narkotik köpeklerinin bulunduğu fotoğrafı da paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Yüksekova ilçesinde bulunan depoda terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından biri olan eroinin ham maddesi asetik anhidrit saklandığı bilgisinin alınması üzerine aramaların yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin aşı sertifikasında AB'de onaylı aşılar kabul edilecek
DSÖ: Dünya genelinde 335 milyondan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı ve aşıdan dolayı hiç kimse ölmedi
İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Soylu: Hakkari'de 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi

Bakan Soylu: Hakkari'de 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Bu zamana kadar 2 milyon 496 bin 673 vatandaşımıza yüz yüze afet farkındalık eğitimini verdik

Soylu, Batman'da kaza yapan öğrenci servisinin 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşıdığını bildirdi

Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 2 milyon 474 bin kişiye yüz yüze afet eğitimi verildi

Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 2 milyon 474 bin kişiye yüz yüze afet eğitimi verildi
İçişleri Bakanı Soylu Iğdır'da güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu Iğdır'da güvenlik toplantısına katıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar