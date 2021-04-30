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Bakan Soylu: Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 30.04.2021
Bakan Soylu: Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.

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