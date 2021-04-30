Bakan Soylu: Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.
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Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, Jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda;— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 30, 2021
2️⃣2️⃣1️⃣ kg. TOZ ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ.
Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun 👏👏👏 pic.twitter.com/ilhN6IB9yu