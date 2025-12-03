Diyarbakır'da öğrencilere empati yöntemiyle engellilerin yaşadığı zorluklar aktarılıyor
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde hayata geçirilen proje ile öğrencilere empati yöntemiyle engelli bireylerin yaşadığı zorluklar aktarılıyor.
Diyarbakır
Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı ve AR-GE birimi tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında "Ağaç yaşken eğilir" atasözünden yola çıkılarak engelli bireylerin yaşadıklarını aktarabilmek ve bu konuda öğrencilerde duyarlılık oluşturmak amacıyla "Yerinde Olsam Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında ilkokul öğrencileri okul bahçesinde öğretmenlerince oluşturulan engelli parkurunda gözlerini bağlayıp bastonla yürümeye, tekerlekli sandalyeyle yol kat etmeye, ağızlarını bantla kapatıp dertlerini anlatmaya çalışıyor.
Öğrenciler, engelli parkurunda görme, konuşma, yürüme gibi engele sahip vatandaşların neler hissettiğini uygulamalı olarak anlıyor.
Projenin uygulandığı okullardan biri de Akşemsettin İlkokulu oldu.
"Çocuklarımızda empati duygusunu öne çıkarıyoruz"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, AA muhabirine, ilköğretim çağında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında verilen uygulamalı eğitimlerin daha kalıcı ve faydalı olduğunu söyledi.
Yaptıkları bu etkinliklerin çocuklarda kalıcı etki bıraktığını anlatan Subaşı, şunları kaydetti:
"Kendilerini engelli arkadaşlarının yerine koyan öğrencilerimiz daha duyarlı oluyor. Bizler 'yerimde olsan' diyerek, çocuklarımızda empati duygusunu öne çıkarıyoruz. Böylelikle ortak yaşadığımız bu dünyada birlikte engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Projeyle geleceği inşa edecek olan bugünün fidanlarına engelli bireylere karşı duyarlılık aşılamaya çalışıyoruz."
Akşemsettin İlkokulu Müdürü Hamdusena Tel de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında okullarında birçok projeyi uygulamaya geçirdiklerini, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da çalışma yaptıklarını belirtti.
Tel, "Amacımız öğrencilerimizin, engelli bireylere yaklaşımlarını geliştirmek. Ağaç yaşken eğilir. Bu yaşta bu bilinç aşılanırsa, çocuklarımız da bu şekilde yetişir. Çevrelerine de bunu anlatırlar. Dışarda da bunu uygularlar. Bununla ilgili sınıflarımızda farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Engellilerin yaşadıkları sorunları daha net anlayabildiler"
Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Mine Acar ise önce sınıfta öğrencilere engellilerin yaşadığı zorlukları anlattığını, sonra da bahçede oluşturdukları parkurda öğrencilerin uygulamalı olarak engelli bireylerin yaşadıklarını anlamaya çalıştığını söyledi.
"Görme engellilerin neler yaşadığını, tekerlekli sandalyeye mahkum birinin sandalyeyle gezmeye çıktığında neler yaşadığını, konuşma ve duyma engelli bireylerin kendilerini işaret dilini bilmeyenlere nasıl ifade etmeye çalıştığını anlatan uygulamalı bir ders yaptık. Çocuklar engellilerin yaşadıkları sorunları daha net anlayabildiler." ifadelerini kullanan Acar, uygulanan eğitimle verilen bilgilerin çocuklarda daha kalıcı hale geldiğini dile getirdi.
Öğrencilerden 10 yaşındaki İkra Yıldız, engelli bireylere yardım etmeleri gerektiğini anlatarak, "Bu dünyaya hepimiz yaşamak için geliyoruz. Bu dünyayı iyi bir şekilde paylaşmazsak dünya iyi bir yer olmaz." dedi.
Öğrenci Muhammed Taha Almaz (10) da engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmaları gerektiğini kaydetti.