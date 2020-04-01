Bakan Soylu: Bu yardımlaşma duygusu gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır
Bakan Soylu, "Milli Dayanışma Kampanyası"na dair, "Bu yardımlaşma duygusu, bu dayanışma ve milletimizin birbirine olan muhabbeti ve alakasının zor zamanlarda en yüksek noktaya gelmesi gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dün başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı TRT özel yayınına bağlandı.
Soylu, bu neslin dünyada ve Türkiye'de birçok sınamaya maruz kaldığını, vekalet savaşlarına, çocukların denizlerde hayatını kaybetmesine, göçün acımasızlığına, küresel ekonomik krizlere tanık olduğunu belirtti.
Üst üste bu tip felaketlerle karşı karşıya kalınacağını hiç kimsenin düşünmediğine işaret eden Soylu, insan, ülke, vatan, millet, devlet gibi kavramların tamamının yeniden bina edildiği bir zaman dilimi içerisinde olunduğunu vurguladı.
Türk milletinin asil bir millet olduğunu ve bu sınamadan ayakta kalarak, güçlü şekilde çıkacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"İnanıyorum ki bu yardımlaşma duygusu, bu dayanışma ve milletimizin birbirine olan muhabbeti ve alakasının bu zor zamanlarda en yüksek noktaya gelmesi bizim gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Allah bu mirastan bizi yoksun bırakmadı, gelecek nesillerimizi de yoksun bırakmasın. Bu kampanyaya katılan herkese minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum.
Bakanlık olarak biz de gerek valilerimiz gerek kaymakamlarımız gerek bakanlığımızın merkez teşkilatında çalışanlar, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Nüfus Genel Müdürlüğümüz, Göç Genel Müdürlüğümüz bütün arkadaşlarımız bu kampanyaya canla başla katkıda bulunmak için seferber oldular. Hem milletimize hem de çalışma arkadaşlarıma bir kez daha minnetlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.