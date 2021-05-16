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Bakan Muş: Gümrük ekiplerince en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Muş, Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Enes Duran   | 16.05.2021
Bakan Muş: Gümrük ekiplerince en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, İskenderun Limakport Limanında bugün yakalanan "Captagon" cinsi uyuşturucu maddeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere söz konusu limana gelen 17 konteyner yükü "bina taşı" beyan edilen eşyada, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirildiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

"Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon liradır. Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."

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