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Bakan Kurum: Açelya Apartmanı'yla ilgili ihmalde her türlü hukuki süreç yürütülecek

Burcu Çalık Göçümlü   | 16.04.2021
Bakan Kurum: Açelya Apartmanı'yla ilgili ihmalde her türlü hukuki süreç yürütülecek

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kurum, "900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek. Bir ihmal söz konusuysa bundan sonraki süreçte müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak." dedi.

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