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Bakan Karaismailoğlu: Süveyş Kanalı'ndaki kazada ihtiyaç halinde yardıma hazırız

Kerem Kocalar   | 26.03.2021
Bakan Karaismailoğlu: Süveyş Kanalı'ndaki kazada ihtiyaç halinde yardıma hazırız

Şanlıurfa

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi." dedi.

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