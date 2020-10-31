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İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Türkiye

Bakan Gül: Kardeşliğimizi suistimal etmek isteyenlere adalet izin vermeyecek

Adalet Bakanı Gül, depremle ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin "10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecek." dedi.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 31.10.2020
Bakan Gül: Kardeşliğimizi suistimal etmek isteyenlere adalet izin vermeyecek Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

İzmir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, deprem çalışmalarını değerlendirdi.

Gül ilgili bakanlıklarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve bütün kurumların, tüm imkanların seferber edildiğini anlattı. 

İzmir'in yaralarını sarmaya ve gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Gül, dualarının enkaz altındaki vatandaşlar için olduğunu belirtti. 

Gül, ortak acıların ortak duygudaşlığı gerektirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu ortaklığa halel getiren her türlü açıklamalara, tavırlara gerekli müeyyideyi hak eden süreçtir. Dolayısıyla cumhuriyet başsavcılıklarımız bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."

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