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Bakan Ersoy'dan '12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.03.2021
Bakan Ersoy'dan '12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 100 yıl önce var olma mücadelesinin yangınları içerisinde yıkılmayı, eğilmeyi, pes etmeyi kabul etmeyen bir milletin iç sesi ve iradesinin Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dizelere döküldüğünü belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı Türk milletinin, koşulları ve sonuçları ne olursa olsun tarihine, gününe ve geleceğine sahip çıkacağının, milli mirasını ve kutlu maneviyatını kimseye çiğnetmeyeceğinin bildirisidir. İstiklal Marşı, vatanın her karış toprağı şehitlerin ve gazilerin kanıyla yıkanırken, acıyla gözyaşıyla yoğrulurken bir an olsun inancını yitirmeyenlerin, imanı sarsılmayanların, pişmanlık duymayanların selamı, vedası ve vasiyetidir.

Bugün, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde bir kez daha kararlılıkla ifade ederim ki o selam asla karşılıksız kalmayacak, o veda asla unutulmayacak ve vasiyet asla ama asla yere düşürülmeyecektir. Milli mücadelede üstlendiği sorumlulukla, fikirleri ve eserleriyle tarihimizde müstesna bir yer edinmiş olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, yine bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."

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