Bakan Akar ve komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı üs komutanlığını denetledi
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.