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Türkiye

Bakan Akar ve komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı üs komutanlığını denetledi

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

Sarp Özer   | 17.05.2019
Bakan Akar ve komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı üs komutanlığını denetledi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

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