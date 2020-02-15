Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi
Bahçelievler'de çöken yakınında tedbir amaçlı tahliye edilen 5 binadan 4'ünde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.
İstanbul
Bahçelievler'de çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesiyle zarar gören ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalar incelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Bahçelievler Belediyesine bağlı ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışması sonucu, çöken binanın bitişiğindeki 7 katlı Öztürk Apartmanı'na oturma izni verilmedi. Binada güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.
Tedbir amacıyla boşaltılan diğer 4 binaya ise oturma izni verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.