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Türkiye

Azınlık cemaati temsilcileri Erdoğan'ı tebrik etti

Azınlık cemaati temsilcileri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.03.2021
Azınlık cemaati temsilcileri Erdoğan'ı tebrik etti Fotoğraf: BAytaç Ünal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladığı belirtildi.

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