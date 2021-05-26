Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bağlı kuruluşumuz Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun."
1⃣ Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan’a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askerî personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. pic.twitter.com/egRCh1bObs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2021
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanın askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.