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Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 26.05.2021
Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağlı kuruluşumuz Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun."

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanın askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.

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