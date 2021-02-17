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Azerbaycan Başbakanı Asadov ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve beraberindeki heyet, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) kapsamında Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Abdullah Yasin Güler   | 17.02.2021
Azerbaycan Başbakanı Asadov ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelecek Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, yarın Oktay'la bir araya gelecek, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Oktay ve Asadov, KEK kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ( DEİK) koordinasyonunda düzenlenecek ve iki ülkeden 150 özel sektör temsilcisinin katılım sağlayacağı Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Genel Oturumu'na iştirak edecek.

Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ise 19 Şubat'ta Oktay ve Asadov'un katılımıyla gerçekleştirilecek. KEK Eş Başkanlığını yürüten Oktay'ın Asadov'la baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu ve özel sektör alanındaki ticari anlaşmaların kapsamının 100 milyon doların üstünde olması bekleniyor.

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