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Aynı caddede su tesisatçılığı yapan iki kardeşin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de yaklaşık 30 metre arayla bulunan dükkanlarında aynı işi yapan iki kardeşten biri öldü, yaralanan ağabey ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Miraç Kaya   | 12.05.2020
Aynı caddede su tesisatçılığı yapan iki kardeşin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kasaplar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yaklaşık 30 metre aralıklı iki ayrı su tesisatı dükkanı işleten kardeşler Metin G. (49) ile Murat G. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat G, yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Metin G. ve yengesi N.G'yi (48) vurdu. Metin G'nin yanında bulunan T.D. de tabancayla Murat G'ye ateş etti.

Kavgada yaralanan iki kardeş ile N.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Murat G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Metin G'nin sağlık durumunun iyi olduğu, eşi N.G'nin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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