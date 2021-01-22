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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Türkiye

Avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 44 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavı sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Cemil Murat Budak   | 22.01.2021
Avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 44 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyelerinin, 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavında sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları, daha sonra da mesleklerinden ihraç edildikleri belirlenen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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