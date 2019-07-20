Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış Gölü 'hassas alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı kararıyla Eskişehir'deki Avlakkaya Vadisi ile Denizli'deki Karagöl ve Bitlis'teki Batmış Gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Ankara
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Avlakkaya Vadisi, Denizli Bozkurt ilçesinde bulunan Karagöl ile Bitlis Adilcevaz ilçesindeki Batmış Gölü, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.