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Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış Gölü 'hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Eskişehir'deki Avlakkaya Vadisi ile Denizli'deki Karagöl ve Bitlis'teki Batmış Gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Ferdi Türkten,İbrahim Doğruyol   | 20.07.2019
Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış Gölü 'hassas alan' ilan edildi

Ankara

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Avlakkaya Vadisi, Denizli Bozkurt ilçesinde bulunan Karagöl ile Bitlis Adilcevaz ilçesindeki Batmış Gölü, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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