İSTANBU - Selin Çalık Muhasiloviç

18 Aralık Uluslararası Dünya Göçmenler Günü’nde AA muhabirine değerlendirmeler yapan Amerikan merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi Defne Sadıklar Arslan, mülteciler konusunda daha bilinçli ve operasyonel bir strateji geliştirmek için çok yönlü yaklaşımın öneminin altını çizdi.

""Göçmenlerin büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşıyor"

Türkiye'deki mültecilerin yüzde 94'ünün kamplarda değil, toplum içinde, kentlerde yaşadığını belirten Arslan, "Hatta büyük çoğunluğu Türkiye'nin metropolü İstanbul'da yaşıyor. Bu nedenle, şehirlerin refahı için iş kurma ve istihdam alanındaki projelerin desteklenmesi çok önemli." diye konuştu.

Mültecilerin ülke ekonomilerine katkıları konusunda Arslan, şunları söyledi:

"Mültecileri ekonomiye kazandırmanız, kendi ülkenizin iş gücünü başka ülkeden gelen sizin vatandaşınız olmayan birine vermek anlamına geliyor. Örneğin, işsizlik oranınız yüzde 3 veya 5 ise bu oran ülkenizde oturum izni alan mültecilerle birlikte daha da artmış oluyor. Bu noktada devletlerin katma değer üretebilecek göçmenleri ülkelerine kazandırmak istemeleri anlaşılabilir bir durumdur. Amerika’da veya diğer Avrupa ülkelerinde devam eden mülteci tartışmalarının temelinde eğitimlerine para harcamayacakları insanları seçmek yatıyor. Bu durum, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle de çok iyi planlanması gereken ve öneminin iyi anlatılması gereken bir konu."

"Türkiye, mülteci ağırlamada bir rol modeldir"

Türkiye’nin dünyadaki mülteci akınını yüklenmede önemli bir rol üstlendiğine değinen Sadıklar, "Türkiye, mülteci ağırlamada kesinlikle diğer dünya ülkelerine bir rol modeldir ve başka ülkelere de bir çok dersler vermiştir. Türkiye’nin de kendi içerisinde yaşadığı zorluklar var. Ancak buna rağmen bu kadar hassas bir görevi kendi genç işsizlik oranına rağmen aktif bir şekilde üstlendi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke durumunda olduğu bilgisini veren Arslan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, Atlantik Konseyi Türkiye olarak 2018 yılında mültecilerle ilgili iki etkinlik düzenledik. Bunlardan ilki, Türkiye’nin mülteci ağırlama potansiyeline dair dünya genelindeki farkındalığı artırmayı hedeflediğimiz program. Dünyanın 35 ülkesinden bir çok genç lideri Gaziantep ve Çeşme'de ağırladık. İkincisi ise "Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye'nin Tutumu ve Zorluklar" ismiyle yayımlanan rapor. Türkiye hakkında böyle bir rapor ilk defa yurt dışı merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlandı."