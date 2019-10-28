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'Atatürk Koşusu' etkinliği için trafik düzenlemesi

Ümraniye'de düzenlenecek "Atatürk Koşusu" için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Hüseyin Bağış   | 28.10.2019
'Atatürk Koşusu' etkinliği için trafik düzenlemesi

İstanbul

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenecek "Atatürk Koşusu" ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında 14.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Barajyolu Caddesi (Natoyolu Kavşağı'ndan Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı'na kadar olan kısım), Natoyolu Caddesi ile Barajyolu Caddesi Kavşağı'ndan Ebubekir Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhatpaşa Köprüsünden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1,2,3 ve 4. Cadde trafiğe kapatılacak.

75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi, Kurtuluş Caddesi ise alternatif güzergah olarak belirlendi.

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