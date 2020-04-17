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Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklara Atatürk Barajı'ndan yılın ilk suyu bırakıldı.

Müslüm Etgü   | 17.04.2020
Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı

Şanlıurfa

Havaların ısınması sonrası Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'na su verildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gurur kaynağı olan Atatürk Barajı'ndan gelen suyun Mardin'e kadar uzanan 250 kilometrelik bir mesafeye kadar ulaşacağını söyledi.

Toplam 2,2 milyon dekarlık bir alanın sulanacağını belirten Erin, şöyle devam etti:

"Bu alan içinde Mardin ilinin de bir kısmı var. Tüm bölge ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Suyumuzun her damlasını iyi kullanmamız lazım. Çiftçilerimizin suyun değerini bilerek sulama yapmalarını bekliyoruz. Her yıl onlarca evladımızı maalesef bu kanallarda kaybediyoruz. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz başta olmak üzere herkesin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorum. Kaybedecek tek bir evladımız bile yok."

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe de bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve ilgililer katıldı.

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