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Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısında renk değişimi

Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin yeşile dönmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında ön tespit yapıldı.

Kemal Karagöz   | 06.11.2019
Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısında renk değişimi

Adıyaman

Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun renginin yeşile dönmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında ön tespit yapıldığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından bölgeye giden ekiplerin sudan numune aldığı hatırlatıldı.

Numunenin, analizinin yapılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Sitilce bölgesi Atatürk Barajı üzerinde Adıyaman Belediyesine ait atıksu arıtma tesisinin zaman zaman bakıma alınması, şehir merkezindeki kanalizasyon hattının tam olarak arıtma tesisine alınamaması ve bu bölgeye deşarjının olması, yakın köylerdeki tarım alanlarında köylüler tarafından azot ve fosfat içerikli gübre kullanımı sonucu, bu gübrelerin yağmur suları ile baraja karışması nedenlerinden dolayı, Sitilce bölgesinde çözünmüş oksijen miktarının azalması, azot ve fosfor oranının yükselmesiyle ötrofikasyon olayı meydana geldiği düşünülmekte olup, su içerisinde alg patlamaları sonucu su yüzeyinde yeşillenmeler meydana gelmiştir."

Açıklamada, analiz sonucunun ardından da gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi.

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