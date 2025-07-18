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Adıyaman'da su altı polisleri zorlu sularda daima göreve hazır

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hem insan hayatını kurtarmak hem de adli olaylarda delil toplamak için yılın her günü zorlu sularda görev yapıyor.

Orhan Pehlül  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Adıyaman'da su altı polisleri zorlu sularda daima göreve hazır Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Baraj, gölet, nehir ve akarsularda kaybolan kişilerin bulunması ile suç aletlerinin çıkarılması gibi görevlerde çalışan kurbağa adamlar, genellikle görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı, balçık ve çamurla kaplı sularda metrelerce derinliğe dalarak arama yapıyor.

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Günün her saati görev başında olan ve Türk Polis Teşkilatında "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, su altından çıkarılması gereken suç delilleri, araçlar ve kayıp kişilere ulaşmak için her an hazır bekliyor.

Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de görevlendirilen sualtı polisleri, araç, tekne ve dalış ekipmanlarıyla birlikte en kısa sürede olay yerlerine intikal ediyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adam Oktay Oytan, AA muhabirine, görevlerinin geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.

Özveri ve dikkat isteyen bir iş yaptıklarını belirten Oytan, "Kurbağa adam olarak sulak alanlarda boğulma vakaları, suç delili aranması, patlayıcı veya narkotik maddelerin tespiti gibi durumlarda müdahalede bulunuyoruz. Menfezler, köprü altları, göletler, barajlar, nehirler, denizler… Aklınıza gelebilecek her türlü su ortamında çalışıyoruz. Su altından suç unsurlarını, ortam suyuyla birlikte çıkarıyoruz." dedi.

Ekiplerin maksimum 42 metre derinliğe kadar dalış yapabildiğini belirten Oytan, yıl boyunca düzenli eğitim ve tatbikatlarla her türlü göreve hazır olduklarını ifade etti.

Çevre illere de hizmet verdiklerini anlatan Oytan, "Araçlarımız, teknemiz, ekipmanlarımız sürekli yanımızda. Tüm personelin telefonu açıktır. Bir ihbar geldiği anda ekip olarak anında olay yerine intikal ederiz." ifadesini kullandı.

Boğulmalara karşı uyarı

Yaz aylarında boğulma vakalarının artış gösterdiğini hatırlatan Oytan, "Yüzme bilmiyorsanız, lütfen su kenarlarına yaklaşmayın. Ayağınız kayabilir, düşebilirsiniz ve sonuçları çok ağır olabilir. Suda şaka yapılması da kesinlikle doğru değil. İyi yüzme bilmediğimiz sürece, serinlemek amacıyla kontrolsüzce suya girmek ciddi risk taşır." şeklinde konuştu.

Oytan, serinlemek isteyen vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

"Suya girmek isteyen vatandaşlarımızın kontrolsüz, denetimsiz baraj, gölet ve akarsular yerine belediyeler ve valilikler tarafından hizmete sunulan yüzme havuzları, su parkları ya da otellerdeki denetimli alanları tercih etmeleri hem kendi sağlıkları hem de güvenlikleri açısından büyük önem taşıyor."

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