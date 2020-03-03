Euro
6.79
Dolar
6.09
BIST 100
111,207.30
Altın
1,636.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira

Mersin'de ilk hasadı yapılan ve Antalya toptancı halinde piyasaya sunulan yeşil eriğin kilosu 750 liradan satılıyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 03.03.2020
Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira

Antalya

Antalya'da sebze ve meyve komisyoncusu Tahsin Yılmaz, yılın ilk yeşil erik hasadının Mersin'de yapıldığını söyledi. Talep üzerine gece Mersin'e gidip 3,5 kilogram erik aldığını anlatan Yılmaz, erikleri yetmişer gramlık paketler halinde tüketiciye sunduklarını kaydetti. 

İlk hasat olması nedeniyle eriğin fiyatının oldukça pahalı olduğunu aktaran Yılmaz, "Yetmişer gramlık erikleri 50 liradan satıyoruz. İlk gün 1,5 kilogram civarında satış yaptık, bugün ya da yarın elimizdeki ürün biter." dedi.

Eriğe talebin esnaftan değil vatandaştan geldiğini vurgulayan Yılmaz, hamile ya da eriği çok seven birini sevindirmek isteyenlerin kendilerine ulaşarak bundan istediğini belirtti.

Antalyalılar için eriğin yaz mevsimini simgelediğini ifade eden Yılmaz, tezgahlarda bu ürünü görünce yaz mevsiminin geldiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira

Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira

Yeni tip koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanılması' önerisi

Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor

Antalya turizmde 'rekorlara' doymuyor

Antalya turizmde 'rekorlara' doymuyor

'Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük'

'Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük'
Hayalleri 28 Şubat ile yarım kaldı

Hayalleri 28 Şubat ile yarım kaldı