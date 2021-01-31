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Antalya-Mersin kara yolu yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı

Antalya-Mersin kara yolu, yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Yunus Uğur,Süleyman Elçin   | 31.01.2021
Antalya-Mersin kara yolu yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Yunus Uğur/AA

Antalya

Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yolunun 53'üncü kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Kaya parçaları nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, AA muhabirine, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düştüğünü belirtti.

Kayalar büyük olduğu için yolun açılmasının zaman alabileceğini ifade eden Şener, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu kaydetti.

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