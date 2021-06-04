Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara
Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.