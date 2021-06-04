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Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

Fırat Taşdemir   | 04.06.2021
Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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