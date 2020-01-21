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Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

Ankara'da terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ mensubu 3 şüpheli yakalandı.

Sertaç Bulur   | 21.01.2020
Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

Ankara

Ankara'da terörle mücadele polislerince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarına göndermek üzere alıcı-verici elektrik devresi temin ettikleri bilgisine ulaştı.

Harekete geçen TEM ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Ankara TEM ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi bir şüphelinin bir dergide faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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