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Ankara Valiliğinden engelliler adına para toplayanlara karşı uyarı

Ankara Valiliği, bazı kişilerin "valiliğin adı"nı kullanarak engelliler için para topladığını belirterek, bu ve benzeri taleplerle karşılaşanların durumu en yakın kolluk birimine ihbar etmelerini istedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 06.04.2020
Ankara Valiliğinden engelliler adına para toplayanlara karşı uyarı

Ankara

Ankara Valiliği, bazı kişilerin "valiliğin adı"nı kullanarak engelliler için para topladığını belirterek, bu ve benzeri taleplerle karşılaşanların durumu en yakın kolluk birimine ihbar etmelerini istedi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı kişilerin "Ankara Valiliği tarafından görevlendirildik" veya "Ankara Valiliğinden geliyoruz" şeklindeki beyanlarla il genelinde engelliler adına düzenlenen sözde kampanya için para talep ettikleri duyumunun alındığı belirtildi.

Bu konuda dikkatli olunması istenilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ankara Valiliği olarak bu tür düzenlenmiş bir kampanyamız bulunmamaktadır. Bu ve benzeri taleplerle karşılaşan vatandaşlarımızın durumu en yakın kolluk birimlerimize ihbar etmesini rica ediyoruz."

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