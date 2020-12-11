Euro
9.63
Dolar
7.94
BIST 100
1,354.51
Altın
1,833.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin Anadolu Sohbetleri programında konuşuyor. Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi.
logo
Türkiye

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Hamdi Çelikbaş   | 11.12.2020
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Ankara

Ankara merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olarak çalışan 19'u aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş 33 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Amasya, Bolu, Aksaray, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 70 milyon 720 bini geçti
Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının onayı için acele etmeyecek
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 339 bini aştı
ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'dan FDA kurulunun Kovid-19 aşısı onayına övgü
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

FETÖ'den yargılanan eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yazıcı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığından 'para trafiği' itirafı

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ üyeliği' suçundan yargılandığı davada Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi

Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ üyeliği' suçundan yargılandığı davada Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli daha yakalandı

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli daha yakalandı