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Türkiye

Anamur'daki yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Mustafa Ünal Uysal,Serkan Avci   | 28.10.2020
Anamur'daki yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal /AA

Mersin

Anamur'a bağlı Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında, tedbiren boşaltılan 50 hanede yaşayan vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Yangından zarar gören ev ve tarım alanında incelemede bulunan mahalle sakinleri, yetkililerden destek istedi.

Bölgede, ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Mahalle sakini Sevim Ülker, gazetecilere, yangın sırasında ilk olarak hasta annesi ile yaşlı ablasını mahalle dışına çıkardıklarını söyledi.

Yangının hemen çevreyi sardığını dile getiren Ülker, "Hayvanlarımız telef oldu. Ekili ürünlerimiz zarar gördü. 35 tavuğumuzun hepsi yandı. Annem, ablam ve çocuklar ağlıyordu. Hiç bir şey yapamıyorduk. Hayvanların kurtulması için kümesin kapısını açtık. Buna rağmen yandılar. Devletimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

"O sırada yaşlılarımızı mahalle dışına çıkardık"

Ekili alanları zarar gören Yüksel Yıldız ise yangının elektrik tellerinden çıktığını düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir şey anlamadık. Köy kısa sürede yandı, bitti. Biz müdahale ettik ama çaresiz kaldık. O sırada yaşlılarımızı mahalle dışına çıkardık. Zararımız var. Burada birçok ürün yetişiyor. Meyve ağaçlarımız, seralarımız ve hayvanlarımız zarar gördü. Devletimizden destek bekliyoruz. Yangın anında her şeyi düşündük ama kaçmak zorunda kaldık."

Anamur'un Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıkmış, alevlere 5 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle karadan müdahale edilmişti. Yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltılmış, dün öğle saatlerinde trafiğe kapatılan Mersin-Antalya kara yolu ise kontrollü ulaşıma açılmıştı.

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